Galatasaray'da hazırlıklar yarın başlayacak!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun ikinci devresinin hazırlıklarına yarın İstanbul'da başlayacak. Hazırlıklara Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina katılamayacak.

Süper Lig'de 17 haftalık ilk yarıyı 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 42 puan toplayarak en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider kapatan Galatasaray, 1 hafta izin yaptı.

Sezonun ilk yarısını 21 Aralık'taki Kasımpaşa müsabakasıyla sonlandıran Galatasaray, yarın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ikinci devre öncesi ilk çalışmasına çıkacak. Sarı-kırmızılıların antrenmanına, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Mario Lemina katılamayacak.

İLK MAÇ SÜPER KUPA'DA

Devre arasında kamp yapma fırsatı bulamayan Galatasaray, 5 Ocak Pazartesi günü Trabzonspor ile Gaziantep'te Turkcell Süper Kupa yarı final maçında mücadele edecek. "Cimbom" finale yükselmesi durumunda 10 Ocak'ta bir maç daha yapacak.

KUPADA RAKİP FETHİYESPOR

Sarı-kırmızılı ekip, 13 Ocak'ta deplasmanda Nesine 2. Lig ekibi Fethiyespor ile Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında karşılaşacak. Galatasaray, Süper Lig'in ikinci yarısını, 17 Ocak'ta sahasındaki Gaziantep FK maçıyla açacak.

