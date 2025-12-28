Kanarya’ya Alman panzeri!

Orta saha transferi için PSV forması giyen Joey Veerman ile her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun veto kararı sonrası rotasını değiştirdi. İtalyan çalıştırıcının, "Hollanda Ligi, Türkiye Ligi'ne göre fizik olarak daha zayıf. Burası sert bir lig, daha güçlü bir oyuncu istiyorum" sözleri üzerine yönetim, daha dirençli bir orta saha profiline yöneldi. Bu doğrultuda gündeme gelen son isim ise Bayern Münih'in tecrübeli yıldızı Leon Goretzka oldu. 1.89 boyundaki Alman orta saha oyuncusunun sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek ve yeni kontrat imzalamaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

10 MİLYON EURO'YU AŞMAYACAK

Bayern Münih yönetimi, ocak ayında Goretzka'nın ayrılığına mesafeli dursa da nihai kararın oyuncuya bırakıldığı ifade ediliyor. Bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Alman devinin başkanı ile doğrudan bir görüşme gerçekleştirdi. Sarılacivertliler, 30 yaşındaki futbolcunun transferini 10 milyon Euro'nun altında bir bonservis bedeliyle sonuçlandırmayı hedefliyor. Yönetim, Tedesco'nun talepleri doğrultusunda orta sahaya hem fizik gücü hem de tecrübesi yüksek bir takviye yaparak devre arasında kadroyu güçlendirmeyi planlıyor.