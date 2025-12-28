Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kılıçları çekti golleri sıraladı
Giriş Tarihi: 28.12.2025

Kılıçları çekti golleri sıraladı

Sezon başında Beşiktaş'tan İtalyan ekibi Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Semih Kılıçsoy, kendini göstermeye başladı. 20 yaşındaki forvet, geçen hafta Serie A'da ilk 11'de başladığı ilk maç olan Pisa müsabakasında 1 gol atmış ve takımına 1 puan kazandırmıştı. Semih dün de Torino deplasmanında sahneye çıktı. Skor 1-1'ken kendi yarı alanında topla buluşan oyuncu, 4 rakibini çalımlayarak ceza sahası dışından şık bir gol attı ve takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi. Genç futbolcu ayrıca maçın oyuncusu seçildi.
