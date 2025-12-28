Locada da şampiyon!

Üç sene üst üste şampiyon olan Galatasaray, saha içindeki başarısını saha dışına taşıdı. Sponsorluk gelirini yıllık 40 milyon Euro seviyesine çıkaran sarı-kırmızılı kulüp, yeni yılda localardan ekstra gelir etmeye hazırlanıyor.Taraftarın büyük çoğunluğunun olumlu dönüş yapması bekleniyor. Aslantepe'de boşa çıkacak localar için de birçok kişi sıraya girerek ismini yazdırdı.