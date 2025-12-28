Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Locada da şampiyon!
Giriş Tarihi: 28.12.2025

Sarı-kırmızılılar, 2 yıllık loca yenileme hamlesiyle kasasına 25 milyon dolar (1.1 milyar TL) koyacak

MEHMET ÖZCAN
Üç sene üst üste şampiyon olan Galatasaray, saha içindeki başarısını saha dışına taşıdı. Sponsorluk gelirini yıllık 40 milyon Euro seviyesine çıkaran sarı-kırmızılı kulüp, yeni yılda localardan ekstra gelir etmeye hazırlanıyor. RAMS Park'ta halihazırda 224 adet loca hizmet veriyor. Kulüpten loca sahiplerine +2 yıllık yenileme teklifleri gitmeye başladı. Taraftarın büyük çoğunluğunun olumlu dönüş yapması bekleniyor. Aslantepe'de boşa çıkacak localar için de birçok kişi sıraya girerek ismini yazdırdı. İki yıllık loca yenilenme hamlesiyle Galatasaray'ın kasasına yaklaşık 25 milyon dolar (1.1 milyar TL) girecek.
