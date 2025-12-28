Spor camiasından ortak paylaşım: Gazze’yi unutma!

Trabzonspor Kulübü, 1 Ocak 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Filistin için yürüyüşe dikkat çekti.

Bordo-mavililer, sosyal medya hesaplarından "Gazze'yi unutma" başlıklı bir video yayınladı.

Trabzonspor'un paylaştığı videoda İsrail tarafından zulme uğrayan Filistin halkının verdikleri röportajlar yer aldı.

İşte Trabzonspor'un paylaşımı…

BİR PAYLAŞIM DA GALATASARAY'DAN

Galatasaray Spor Kulübü de Gazze için gerçekleştirilecek yürüyüş için paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda, "Yeni yılın ilk mesajını Galata Köprüsü'nde veriyoruz. Gazze'yi unutma" denildi.

FENERBAHÇE DE PAYLAŞTI

Fenerbahçe Kulübü de Filistin için bir paylaşıma imza attı.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda ise, "1 Ocak'ta insanlığın tarafında buluşuyor; umuda yürüyoruz. Gazze'yi unutma" denildi.