Tek başına hepsine bedel!

Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi olan Anthony Musaba, daha oynamadan şimdiden farkını ortaya koydu. Samsunspor'un 9 gollük (6 gol-3 asist) verim aldığı Hollandalı futbolcu, performansıyla herkesi gölgede bıraktı. Kanat oyuncularından istediği katkıyı elde edemeyen sarılacivertlilere, kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Musaba ilaç olacak. Kolay adam eksiltme ve dribbling özellikleriyle öne çıkan 25 yaşındaki yetenek, bu sezon Fenerbahçe'nin 5 kanat oyuncusundan daha fazla katkı sağladı.

REKOR BONSERVİS VAR, İCRAAT YOK

Rekor bonservisle geldiği sarı-lacivertlilerde performansıyla eleştirilen Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıda 5 gol-3 asist yaptı. 20 milyon Euro ödenen Dorgeles Nene, fileleri 3 kez bulurken 4 gol pası verdi. Teknik direktör Tedesco'nun bu sezon kanatta değerlendirdiği Sebastian Szymanski, 2 gol-1 asistte kalırken Oğuz Aydın da sadece 2 asiste imza attı. Kadro dışı olan İrfan Can Kahveci bu durumuna kadar tabelayı değiştiremedi. Musaba ise herkesi sollamayı başardı.

ETİK DEĞİL AMA BAŞARI!

Sarı-lacıvertli kulübün, sözleşmesindeki 5.7 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek kadrosuna katacağı Anthony Musaba ile ilgili kulübünden yeni bir açıklama geldi. Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, kendilerinin dahli olmadan gerçekleşen transfer sürecinin etik olmadığını ancak kulüp için bir yönetim başarısı olduğunu söyledi. Bilen, "6 ayda Samsunspor, oyuncusunu vitrine koyup satabilecek bir noktaya geldi. Yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez ciddi bir bedelle oyuncu satıyoruz. Bu, yönetimimizin ve başkanımızın başarısıdır" dedi.

İLK MAÇI ESKİ TAKIMINA KARŞI!

Yeni yılın ilk maçına 6 Ocak'ta Süper Kupa mücadelesinde çıkacak olan Fenerbahçe, Adana'da Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Transferin resmileşmesiyle birlikte Musaba, eski takımına karşı forma giyebilecek.



TEKNİK ADAM GÖRÜŞÜ-KONUK: ABDULLAH ERCAN

Takıma katıldığında Kerem ile forma yarışına girecektir

Musaba'nın teknik direktör Tedesco'nun çok beğendiği bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Sarı-lacivertli ekipte rotasyona girecektir. Tedesco onu özelikle sol önde kullanırsa, performansı tartışılan Kerem Aktürkoğlu ile bir yarışa girecektir. Ayrıca kanatlarda Oğuz ve Nene de var. Mutlaka denklemde olacaktır. Dribbling gücü olan, tabelaya etki eden ve sizi çabuk kaleye götürebilen bir kanat oyuncusu. Tabii ki Fenerbahçe'de Samsunspor'daki kadar etki yapar mı, açıkçası orasını ben de merak ediyorum… Çünkü Fenerbahçe özellikle iç sahadaki bütün maçlarında kapalı savunmaya karşı oynuyor. Oradaki performansı da bizim için önemli bir değerlendirme olacak. Ben gerek ilk 11'de gerekse rotasyon oyuncusu olarak Musaba'nın 3 kulvarda yarışan sarı-lacivertli ekibe faydalı olacağına inanıyorum. Kaliteli kadro derinliğine ihtiyaç var.