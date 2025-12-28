Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü evinde kazandı!

1. Lig 19. hafta maçında Keçiörengücü ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım, 3-1 kazanmasını bildi.
Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri; 21. dakikada Junior Fernandes, 45. dakikada Wellington ve 60. dakikada Okwuchukwu Ezeh attı. Ümraniyespor'un tek sayısını ise 76. dakikada Engjell Hoti kadyetti.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü, puanını 26'ya yükseltirken, Ümraniyespor 21 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki haftasında Keçiörengücü, Hatayspor'u konuk edecek. Ümraniyespor, Manisa FK deplasmanına gidecek.
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 84 Hakan Bilgiç), Wellington, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İbrahim Akdağ (Dk. 90+1 Erkam Develi), İshak Karaoğul, Ezeh (Dk. 84 Süleyman Luş), Fernandes (Dk. 74 Halil Can Ayan), Roshi (Dk. 90+1 Haqi Osman), Diouf
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Ali Turap Bülbül (Dk. 66 Emre Kaplan), Serkan Göksu (Dk. 46 Hoti), Dokanovic, Bardhi (Dk. 84 Atalay Babacan), Talha Bartu Özdemir (Dk. 46 Barış Ekincier), Benny, Batuhan Çelik (Dk. 66 Kosoko),
Goller: Dk. 22 Fernandes, Dk. 45 Wellington, Dk. 60 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 76 Hoti (Eminevim Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Ali Dere, Dk. 37 İbrahim Akdağ, Dk. 72 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 56 Ali Turap Bülbül (Eminevim Ümraniyespor)