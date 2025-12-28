Trendyol 1. Lig: Boluspor deplasmanda 4 golle güldü!

1. Lig 19. hafta maçında Serikspor, Boluspor'u konuk etti. İsmail Oğan Stadyumu'nda oynanan maçı konuk ekip 4-1'lik skorla kazandı.
Boluspor'a galibiyeti getiren golleri; 7. dakikada Alexander Martynov(KK.), 35. dakikada Doğan Davas, 69. dakikada Hasani ve 90+3'te Barış Alıcı kaydetti.
Serikspor'un tek sayısı ise 13.dakikada Erhan Çelenk'ten geldi. Ev sahibi ekipte Şeref Özcan, 62. dakikada gördüğü kırmızı kart sebebiyle oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Boluspor puanını 29'a çıkarırken, Serikspor 26 puanda kaldı.
Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 46 Sertan Taşqın), Martynov (Dk. 71 Gökhan Altıparmak), Sadygov, Kerem Şen, Şahverdi Çetin, Bilal Ceylan, Gökhan Akkan, Burak Asan, Şeref Özcan, Erhan Çelenk
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk. 85 Harun Alpsoy), Lima (Dk. 85 Abdulsamet Kırım), Devran Şenyurt, Liço, Hasani, Doğan Can Davas, Işık Kaan Arslan (Dk. 89 Arda Tuğra Saygı), Kouagba, Boakye (Dk. 75 Barış Alıcı), Rasheed (Dk. 75 Arda Usluoğlu)
Goller: Dk. 7 Martynov (kendi kalesine), Dk. 35 Doğan Can Davas, Dk. 70 Hasani, Dk. 90+3 Barış Alıcı (Boluspor), Dk. 13 Erhan Çelenk (Serikspor)
Kırmızı kart: Dk. 63 Şeref Özcan (Serikspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Devran Şenyurt, Dk. 45+2 Rasheed, Dk. 59 Liço, Dk. 78 Doğan Can Davas (Boluspor)