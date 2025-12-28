Yeni sene yeni Sane!

Ara transferde en az 3 takviye yapmayı planlayan Galatasaray yönetimi; stoper, defansif orta saha ve çok yönlü hücum oyuncusu arıyor. Ocak ayında kadrosunu güçlendirecek sarı-kırmızılı takım, sezon sonu için de hazırlığını şimdiden yaptı. Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen ve Haziran 2026'da sözleşmesi sona erecek yıldızlar tek tek inceleniyor. Sezon başında Bayern Münih'te boşa çıkan Leroy Sane'yi elini çabuk tutarak transfer eden G.Saray, Alman yıldız gibi mevkisinde tartışılmayacak dünya yıldızı isimleri kadrosunda hayal ediyor.

12 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI

Al-Hilal'le sözleşmesini uzatmayan 28 yaşındaki Ruben Neves, bu profile uyuyor ancak Suudi Arabistan'da yılda 20 milyon Euro kazanan Portekizli orta sahaya birçok Avrupa kulübü talip olmuş durumda. Yaz döneminde Sane için bonservis bedeli ödemeyen Galatasaray, Alman oyuncuya senelik 12 milyon Euro veriyor. Sane klasında serbest kalacak dünya yıldızlarına da aynı bütçe ayrıldı.

PORTEKİZ'İN VAZGEÇİLMEZİ

Kariyerine Porto'da başlayan Ruben Neves, 2017'de Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın yolunu tuttu. İstikrarlı futboluyla dikkat çeken 28 yaşındaki orta saha, Temmuz 2023'te 55 milyon Euro'ya Al-Hilal'e imza attı. Portekiz Milli Takımı'nın vazgeçilmezi olan Neves, 2 Uluslar Ligi zaferi yaşadı.