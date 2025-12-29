Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 1. Lig: İstanbulspor deplasmanda 5 golle galip!
Giriş Tarihi: 29.12.2025 16:52

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Hatay'da oynanan maçta İstanbulspor, Adana Demirspor'u 5-1 yendi.

İstanbulspor, 1. Lig'in 19. haftasında Hatay'da oynanan karşılaşmada, Adana Demirspor'u 1-0 geriden gelerek 5-1 mağlup etti.

Stat: Sarıseki Fuat Tosyalı

Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Azad İlhan

Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş (Dk. 63 Doğuhan Asım Dübüş), Kürşat Türkeş Küçük, Mert Menemencioğlu (Dk. 81 Kayra Saygan), Ahmet Bolat (Dk. 70 Diyar Zengin), Gökdeniz Tunç (Dk. 81 Toprak Bayar), Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Salih Kavrazlı, Ali Fidan (Dk. 81 Ali Arda Yıldız), Osman Kaynak

İstanbulspor: Alp Tutar, Yunus Bahadır, Vorobjovas, Vefa Temel (Dk. 46 Mamadou), Emir Kaan Gültekin (Dk. 70 Cham), Loshaj (Dk. 75 Fahri Kerem Ay), Duran Şahin (Dk. 74 Fatih Tultak), Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Enver Cenk Şahin (Dk. 59 Sambissa), Mustafa Sol

Goller: Dk. 29 Salih Kavrazlı (Adana Demirspor), Dk. 31 Loshaj, Dk. 45+2 Emir Kaan Gültekin, Dk. 60 ve Dk. 76 Mustafa Sol, Dk. 90 Fahri Kerem Ay (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 27 Duran Şahin, Dk. 33 Vefa Temel (İstanbulspor), Dk. 52 Enes Demirtaş, Dk. 55 Mert Menemencioğlu (Adana Demirspor)

