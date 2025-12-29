Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Can 18’inde Aslan oluyor
Giriş Tarihi: 29.12.2025

Galatasaray, 7 Ocak’ta 18 yaşına girecek olan yıldız adayını 250 bin Euro yetiştirme bedeli ile kadrosuna katacak

Yusuf Demir'le yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, +2 kontenjana Almanya'dan takviye yapacak. Borussia Mönchengladbach altyapısında sivrilen Can Armando Güner, 7 Ocak'ta 18 yaşından gün alacak. FIFA'lık olmak istemeyen sarı-kırmızılı kulüp, 7 Ocak itibarıyla 2008 doğumlu Can ile profesyonel sözleşme imzalayacak. Galatasaray'ın Mönchengladbach'a yaklaşık 200-250 bin Euro yetiştirme bedeli ödemesi bekleniyor. Can Armando Güner, alt yaş kategorilerinde Almanya ve Arjantin milli formaları giydi. Babası Türk olan genç yıldız adayı, hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor.
