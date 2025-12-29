Can 18’inde Aslan oluyor

Yusuf Demir'le yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, +2 kontenjana Almanya'dan takviye yapacak. Borussia Mönchengladbach altyapısında sivrilen Can Armando Güner,Galatasaray'ın Mönchengladbach'a yaklaşık 200-250 bin Euro yetiştirme bedeli ödemesi bekleniyor. Can Armando Güner, alt yaş kategorilerinde Almanya ve Arjantin milli formaları giydi. Babası Türk olan genç yıldız adayı, hücum hattının her bölgesinde oynayabiliyor.