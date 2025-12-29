Cristiano Ronaldo, 1000 gol atana kadar futbolu bırakmayı düşünmüyor

"DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Futbola devam etmek için motivasyonunun yüksek olduğunu belirten Ronaldo, "Orta Doğu'da mı Avrupa'da mı oynadığım önemli değil, futbol oynamayı her zaman seviyorum ve devam etmek istiyorum." dedi.

2022'de Al-Nassr'a transfer olan Ronaldo, cumartesi günü 3-0 kazandıkları Al Akhdoud maçında iki kez fileleri havalandırarak toplam gol sayısını 956'ya çıkarmıştı.

30 yaşından itibaren 493 gol atan Ronaldo, eski İngiliz futbolcu Ronnie Rooke'un Arsenal, Fulham ve Crystal Palace formasıyla 64 yıl önce kırdığı rekoru da egale etmişti.