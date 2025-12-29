Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Domenico Tedesco’nun adı yıldız ismi uçurdu!
Giriş Tarihi: 29.12.2025 07:41

Kariyer zirvesine Domenico Tedesco ile çıkan Christopher Nkunku, Fenerbahçe haberlerinin ardından coştu. Dün iki gol birden atan Fransız yıldız için “Tedesco etkisi” yorumları yapıldı. İşte detaylar...

İtalyan basınından Repubblica "Nkunku, İstanbul'a gidiyor" manşeti atmış, adres olarak da Fenerbahçe ve Galatasaray'ı göstermişti.

Milan'ın bu sezon başında Chelsea'dan 37 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ve 35 milyon Euro bonservis belirlediği oyuncu dün takımının Verona'yı 3-0 yendiği maça biri penaltıdan iki gol atarak damga vurdu.

Böylece bu sezon Serie A'da ilk kez gol sevinci yaşadı. Bu form "Tedesco etkisi" olarak yorumlandı. Çünkü 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en yüksek performansını Tedesco yönetimindeki Alman ekibi Leipzig'de yaşamıştı.

2021-22 sezonunda 52 maça çıkan oyuncu, 35 gol-20 asiste imza atmıştı. Tecrübeli yıldız sonrasında büyük bir düşüş içine girdi.

