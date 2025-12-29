Domenico Tedesco’nun adı yıldız ismi uçurdu!

İtalyan basınından Repubblica "Nkunku, İstanbul'a gidiyor" manşeti atmış, adres olarak da Fenerbahçe ve Galatasaray'ı göstermişti.
Milan'ın bu sezon başında Chelsea'dan 37 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ve 35 milyon Euro bonservis belirlediği oyuncu dün takımının Verona'yı 3-0 yendiği maça biri penaltıdan iki gol atarak damga vurdu.
Böylece bu sezon Serie A'da ilk kez gol sevinci yaşadı. Bu form "Tedesco etkisi" olarak yorumlandı. Çünkü 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinin en yüksek performansını Tedesco yönetimindeki Alman ekibi Leipzig'de yaşamıştı.
2021-22 sezonunda 52 maça çıkan oyuncu, 35 gol-20 asiste imza atmıştı. Tecrübeli yıldız sonrasında büyük bir düşüş içine girdi.