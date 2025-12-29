Kenan 2031’e kadar Juve’de

Kenan Yıldız, Juventus'un efsaneleri arasına girmeye aday. Milli futbolcu önceki gün Pissa'yı 2-0 yendikleri karşılaşmanın 90+2. dakikasında skoru 2-0'a getiren golü atarken, karşılaşma sonrası teknik direktörü Luciano Spalletti'den büyük övgü almıştı. İtalyan hoca 20 yaşındaki öğrencisi için, "Oyuncular, davranışlarıyla her zaman oyunu değiştirirler. İlk yarıda Kenan Yıldız ve hücum oyuncularımızın kalitesinden yoksunduk. Kenan'ın bu sorumlulukları alması gerekiyor.demişti. İtalyan basını dün milli futbolcunun2031'e uzayacağını ve 1.7 milyon olan yıllık ücretinin ise 6 milyon Euro'ya yükseltileceğini yazdı.