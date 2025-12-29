Kontrat: 4 sene Maaş: 1.5 milyon Euro

Ara transferde vites yükselten Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından sol bek takviyesi için rotasını Souffian El Karouani'ye çevirdi. Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibi Utrecht'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 25 yaşındaki futbolcu için senelik 1.5 milyon Euro maaşı gözden çıkardı. Yönetim bu transferi 10 milyon Euro'nun altında bir rakama bitirmeyi hedefliyor.Sarı-lacivertliler, El Karouani ile yıllık 1.5 milyon Euro'dan, 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.Oyuncunun, savunma katkısının yanı sıra hücumda da çizgiye etkin destek verebilmesi, tercih edilmesindeki en önemli nedenler arasında gösteriliyor. Hücum yönü güçlü bek profiline önem veren sarı-lacivertli ekip için futbolcunun Utrecht formasıyla 98 maçta yaptığı 5 gol-27 asistlik performans önemli bir referans olarak değerlendiriliyor.Souffian El Karouani, Fenerbahçe'nin ilgisine çok sıcak bakıyor. Wolfsburg, West Ham, Leeds ve Porto da 25 yaşındaki oyuncuyu istiyor yaptı ancak en iyi teklifi sarı-lacivertlilerden aldı. Ayrıca Kanarya'nın, Real Betis'e kiraladığı vatandaşı Amrabat, Fenerbahçe için kendisine referans oldu.