Messi’yi geçti dünyada ilk 4’te

Tunus maçında perdeyi açan ve ülkesi Nijerya'yı galibiyete taşıyan Victor Osimhen, 2025 yılında 46 gole ulaştı. Dünyanın en büyük 20 liginde forma giyen oyuncuların 2025 yılı boyunca kulüp ve milli takım maçlarında attığı goller incelendiğinde Osimhen ilk 4'te kendisine yer buldu.
66 golle Real Madrid'den Mbappe'nin zirvede olduğu listede Fransız süperstarı 60 golle Bayern Münih'ten Harry Kane takip ediyor. Manchester City'nin forveti Haaland 57 golle 3. sırada yer alıyor. İnter Miami ve Arjantin adına 54 maçta 46 gol kaydeden Messi, 4. sıradaki yerini 51 karşılaşmada aynı gol sayısına ulaşan Osimhen'e kaptırdı. Türkiye'de geçen sezon krallık tacını takan Nijeryalı yıldız, 2025 yılındaki son maçını salı günü Uganda'ya karşı oynayacak.
HAVALARA UÇTU!
Nijerya, Tunus'u devirirken Osimhen önce gol attı ardından da Lookman'a asist yaptı. G.Saraylı oyuncunun golü ise gündeme damga vurdu. Havada adeta asılı kalan ve rakiplerini geride bırakan yıldız oyuncu dünya basınında da en çok konuşulan isimlerdendi.
TRABZON MAÇINI KAÇIRDI!
Nijerya, 2'de 2 ile başladığı Afrika Uluslar Kupası'nda son 16'ya kalmayı garantiledi. Bu maç 5 Ocak'ta oynanacak ve Osimhen aynı tarihteki Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Süper Kupa sınavında kesin olmayacak.
5 GOLE TARİH YAZACAK
Tunus karşısında attığı golle 32. milli takım golünü atan Osimhen, ülkesinde rekora koşuyor. Nijerya'nın efsane oyuncularından Rashidi Yekini, listede 37 golle ilk sırada bulunuyor.
Osimhen, 5 kez daha milli forma ile ağları havalandırırsa ülkesinin en golcü ismi olmayı başaracak.