Messi’yi geçti dünyada ilk 4’te

Tunus maçında perdeyi açan ve ülkesi Nijerya'yı galibiyete taşıyan Victor Osimhen, 2025 yılında 46 gole ulaştı.66 golle Real Madrid'den Mbappe'nin zirvede olduğu listede Fransız süperstarı 60 golle Bayern Münih'ten Harry Kane takip ediyor. Manchester City'nin forveti Haaland 57 golle 3. sırada yer alıyor. İnter Miami ve Arjantin adına 54 maçta 46 gol kaydeden Messi, 4. sıradaki yerini 51 karşılaşmada aynı gol sayısına ulaşan Osimhen'e kaptırdı.Nijerya, Tunus'u devirirken Osimhen önce gol attı ardından da Lookman'a asist yaptı. G.Saraylı oyuncunun golü ise gündeme damga vurdu. Havada adeta asılı kalan ve rakiplerini geride bırakan yıldız oyuncu dünya basınında da en çok konuşulan isimlerdendi.Nijerya, 2'de 2 ile başladığı Afrika Uluslar Kupası'nda son 16'ya kalmayı garantiledi. Bu maç 5 Ocak'ta oynanacak ve Osimhen aynı tarihteki Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Süper Kupa sınavında kesin olmayacak.Tunus karşısında attığı golle 32. milli takım golünü atan Osimhen, ülkesinde rekora koşuyor.Osimhen, 5 kez daha milli forma ile ağları havalandırırsa ülkesinin en golcü ismi olmayı başaracak.