Sağ bekte rota Hüseyin

Trabzonspor, sağ bek pozisyonunda rekabet yapabilecek yerli bir oyuncu arayışında Manisa FK forması giyen Ayberk Karapo'yu gündemine almıştı.Bu sezon 15 maçta forma giyip 3 gol-2 asistlik katkı sağlayan 18 yaşındaki genç yetenek, sol bek ve sağ kanatta da forma giyebiliyor. Trabzonspor, sağ bek oyuncusu için önümüzdeki günlerde bir girişimde bulunacak.Trabzonspor'da gönderilme ihtimali bulunan futbolculara talipliler var. Büyük umutlarla transfer edilen Kazeem Olaigbe'yi Kasımpaşa'nın ardından Gaziantep FK istedi. Kiralama seçeneği üzerine görüşmelerin başladığı öğrenildi. Güney ekibi, aynı zamanda Trabzonspor'un Eyüpspor'a kiraladığı eski oyuncusu Draguş'a da talip oldu. Ancak bu transfer, İstanbul ekibinin onay vermesi durumunda gerçekleşebilecek. Öte yandan Trabzonspor, Gaziantep'in orta sahası Kozlowski için bir araştırma yapıyor.