Sörloth olmazsa Brobbey önerisi!

Forvet arayışını sürdüren Fenerbahçe, Alexander Sörloth transferinde gelişme bekliyor. Sarı-lacivertli kulüp, Norveçli yıldız futbolcuya son teklifini iletirken, oyuncu, Atletico Madrid ile yapacağı görüşmenin ardından kararını verecek. Fenerbahçe, bu süreçte alternatif planlarını yapıyor. Kulübe menajerler aracılığıyla dikkat çekici bir isim önerildi; Sunderland forması giyen Brian Brobbey... 1.80 boyundaki 23 yaşındaki Hollandalı futbolcunun, kulübünden kiralık ya da bonservisiyle ayrılabileceği belirtildi. Bu sezon Premier Lig'de yalnızca 397 dakika süre alabilen Brobbey, beklentilerin gerisinde kalan bir performans sergiledi.