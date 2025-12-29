Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Stoperde yeni hedef Kehrer
Giriş Tarihi: 29.12.2025

Stoperde yeni hedef Kehrer

Agbadou pazarlıklarından istediği sonucu alamayan Beşiktaş, rotasını İngiltere’den Fransa’ya çevirdi. Kartal, Monaco forması giyen Thilo Kehrer’i listeye dahil etti

Ogün ŞAHİNOĞLU
Stoperde yeni hedef Kehrer
  • ABONE OL
Ara transferde stoper mevkii için Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş, yapılan görüşmelerden sonuç alamadı. İngiliz ekibi, siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama teklifini geri çevirdi ve oyuncuyu doğrudan bonservisiyle satabileceklerini belirtti. Bunun üzerine Kartal, rotasını İngiltere'den Fransa'ya kırdı. Thilo Kehrer ile ilgilenen Beşiktaş, 29 yaşındaki stoperin kulübü Monaco'ya, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Yönetim, gelecek yanıta göre, Fransız ekibiyle pazarlık masasına oturacak. Kehrer, 2024'te 11 milyon Euro'ya West Ham United'dan Monaco'ya gelirken 2028'e kadar sürecek kontrata imza atmıştı. Beşiktaş'ın listesinde Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki Taras Mykhavko da bulunuyor. Genç futbolcu için teknik heyetin değerlendirme yaptığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, stoper transferini kamp dönemine yetiştirmeyi hedefliyor.

18
Bu sezon Monaco'da 18 maçta görev yapan ve 1439 dakika sahada kalan Kehrer, 28 kez de Alman Milli Takım formasını giydi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Stoperde yeni hedef Kehrer
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz