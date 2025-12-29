Stoperde yeni hedef Kehrer

Ara transferde stoper mevkii için Wolverhampton'dan Emmanuel Agbadou'yu kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş, yapılan görüşmelerden sonuç alamadı.ve oyuncuyu doğrudan bonservisiyle satabileceklerini belirtti. Bunun üzerine Kartal, rotasını İngiltere'den Fransa'ya kırdı. Thilo Kehrer ile ilgilenen Beşiktaş, 29 yaşındaki stoperin kulübü Monaco'ya, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Yönetim, gelecek yanıta göre, Fransız ekibiyle pazarlık masasına oturacak.Beşiktaş'ın listesinde Dinamo Kiev forması giyen 20 yaşındaki Taras Mykhavko da bulunuyor. Genç futbolcu için teknik heyetin değerlendirme yaptığı öğrenildi.Bu sezon Monaco'da 18 maçta görev yapan ve 1439 dakika sahada kalan Kehrer, 28 kez de Alman Milli Takım formasını giydi.