Tarih bunu yazacak CR7&Messi buluşuyor

Futbolseverlerin yıllardır hayalini kurduğu Cristiano Ronaldo-Lionel Messi'nin aynı takımda oynama ihtimali gündeme bomba gibi düştü. İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre,CR7'nin arzusunun, futbolu bırakmadan önce Messi ile aynı sahayı paylaşmak olduğu vurgulandı. Miami'nin yaşam tarzı bu tercihte etkili unsur olarak gösterildi. Haberde, Inter Miami'nin sahibi David Beckham ile geçmişten gelen güçlü ilişkilerin bu ihtimali gerçekçi hale getirdiği aktarıldı.