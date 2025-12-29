Tedesco’nun adı uçurdu!

İtalyan basınından Repubblicamanşeti atmış, adres olarak da Fenerbahçeve Galatasaray'ı göstermişti. Milan'ın bu sezonbaşında Chelsea'dan 37 milyon Euro'ya kadrosunakattığı ve 35 milyon Euro bonservis belirlediğioyuncu dün takımının Verona'yı 3-0yendiği maça biri penaltıdan iki gol atarakdamga vurdu. Böylece bu sezonSerie A'da ilk kez gol sevinci yaşadı.Bu form "Tedesco etkisi" olarakyorumlandı. Çünkü 28 yaşındakifutbolcu,2021-22 sezonunda 52 maça çıkanoyuncu, 35 gol-20 asiste imzaatmıştı. Tecrübeli yıldız sonrasındabüyük bir düşüş içine girdi.