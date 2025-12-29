Tedesco’nun adı uçurdu!

İtalyan basınından Repubblica "Nkunku, İstanbul'a gidiyor"
manşeti atmış, adres olarak da Fenerbahçe
ve Galatasaray'ı göstermişti. Milan'ın bu sezon
başında Chelsea'dan 37 milyon Euro'ya kadrosuna
kattığı ve 35 milyon Euro bonservis belirlediği
oyuncu dün takımının Verona'yı 3-0
yendiği maça biri penaltıdan iki gol atarak
damga vurdu. Böylece bu sezon
Serie A'da ilk kez gol sevinci yaşadı.
Bu form "Tedesco etkisi" olarak
yorumlandı. Çünkü 28 yaşındaki
futbolcu, kariyerinin en yüksek performansını Tedesco yönetimindeki Alman ekibi Leipzig'de yaşamıştı.
2021-22 sezonunda 52 maça çıkan
oyuncu, 35 gol-20 asiste imza
atmıştı. Tecrübeli yıldız sonrasında
büyük bir düşüş içine girdi.