Trabzon’dan iki bomba!

Giriş Tarihi: 29.12.2025

Fırtına; G.Saraylı Ahmed’i bonservisiyle isterken, F.Bahçe’den Oğuz’u kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor. Takımlarında mutsuz olan iki oyuncu da bordo-mavili formaya sıcak bakıyor

YUNUS EMRE SEL
Transferde rotasını yurt içine çeviren Trabzonspor, iki ismi sonuçlandırma noktasında girişimlere resmen başladı. Bordo-mavililer, kulüplerinde fazla süre alamadıkları için ayrılmak isteyen Ahmed Kutucu ve Oğuz Aydın için kulüplerine teklifte bulundu. 25 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed konusunda Galatasaray'ın kapısını çalan Fırtına, direkt bonservis önerisi yaptı. Bunun kabul görmemesi halinde ise kiralama formülü devreye sokulacak. Sarı-kırmızılı futbolcu, aldığı sürelerin azalması nedeniyle mutsuz. Ancak teknik direktör Okan Buruk yerli rotasyonu nedeniyle gidişine sıcak bakmıyor. Ahmed'in, kariyerinde yeni bir sayfa açma düşüncesinde olmasının bir koz olarak kullanılacağı belirtildi.

OĞUZ, ESKİ HOCASI FATİH TEKKE İLE BULUŞMAK NİYETİNDE
Trabzonspor, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye sezon sonuna kadar kiralık artı satın alma opsiyonu içeren bir teklifte bulundu. Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın transferinden sonra sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki oyuncunun ayrılığına olumlu yaklaşıyor. Alanyaspor'da Fatih Tekke ile çalışan Oğuz, hocasıyla yeniden bir araya gelmek istiyor. Ayrıca net bir sol kanat eksikliği bulunan Trabzonspor'daki boşluğu da doldurmaya olumlu bakıyor.

