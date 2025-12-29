Trabzon’dan iki bomba!

Transferde rotasını yurt içine çeviren Trabzonspor, iki ismi sonuçlandırma noktasında girişimlere resmen başladı. Bordo-mavililer, kulüplerinde fazla süre alamadıkları için ayrılmak isteyenveiçin kulüplerine teklifte bulundu. 25 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed konusunda Galatasaray'ın kapısını çalan Fırtına, direkt bonservis önerisi yaptı.Sarı-kırmızılı futbolcu, aldığı sürelerin azalması nedeniyle mutsuz. Ancak teknik direktör Okan Buruk yerli rotasyonu nedeniyle gidişine sıcak bakmıyor.Trabzonspor, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye sezon sonuna kadar kiralık artı satın alma opsiyonu içeren bir teklifte bulundu. Samsunspor'dan Anthony Musaba'nın transferinden sonra sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki oyuncunun ayrılığına olumlu yaklaşıyor.Ayrıca net bir sol kanat eksikliği bulunan Trabzonspor'daki boşluğu da doldurmaya olumlu bakıyor.