Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’da Galatasaray mesaisi sürdürüldü!
Giriş Tarihi: 29.12.2025 18:54

Trabzonspor’da Galatasaray mesaisi sürdürüldü!

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da hazırlıklar sürdürüldü.

AA
Trabzonspor’da Galatasaray mesaisi sürdürüldü!
  • ABONE OL

Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması yaptı.

Akşam antrenmanının ilk bölümünde ise dinamik ısınma gerçekleştirildi.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, sonuçlandırma ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor’da Galatasaray mesaisi sürdürüldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz