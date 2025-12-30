428 isim daha bahisten PFDK’ya sevk edildi!

Hakemler,
futbolcular ve kulüp yöneticilerinin de için bulunduğu "Futbolda bahis" soruşturması hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, dün toplanarak 428 kişinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Bunlardan 353'ü bölgesel hakem ve yardımcı hakem, 75'i ise bölgesel gözlemci olarak duyuruldu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemcilerin, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."