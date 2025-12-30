4.5 milyar TL bonservis!

Sezon başında Victor Osimhen'in tapusunu uzun uğraşlar sonrası Napoli'den alan, Singo ve Uğurcan'ı kadrosuna katan Galatasaray tam 133 milyon Euro (6.7 milyar TL) bonservis ödemeyi göze aldı. Sarı-kırmızılılar sezonun ilk yarısında yeni transferleri için eski kulüplerine 90 milyon Euro'ya (4.5 milyar TL) yakın ödeme yaptı. Mart ayında Napoli'ye son taksidi 17.5 milyon Euro şeklinde ödeyecek21 milyon Euro'nun 6 milyon Euro'sunu imaj hakkı olarak sponsorlar üstlendi.