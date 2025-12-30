70 futbolcu için Tahkim’den ret!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 3, 6, 9 ve 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 70 futbolcunun cezasını onadı. Futbolcuların yaptığı itirazlar, Tahkim Kurulu'nca değerlendirildi ve 70 oyuncu hakkında verilen cezaların onandığı duyuruldu. Açıklamada, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi kapsamında bahis eylemi nedeniyle verilen kararlarda olayın sübuta erdiği, hukuki değerlendirme ve cezanın belirlenmesi yönlerinden herhangi bir hata bulunmadığı belirtildi.