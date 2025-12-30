70 futbolcu için Tahkim’den ret!

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, bahis soruşturması kapsamında 3, 6, 9 ve 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 70 futbolcunun cezasını onadı. Futbolcuların yaptığı itirazlar, Tahkim Kurulu'nca değerlendirildi ve 70 oyuncu hakkında verilen cezaların onandığı duyuruldu. Açıklamada, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57/2. maddesi kapsamında bahis eylemi nedeniyle verilen kararlarda olayın sübuta erdiği, hukuki değerlendirme ve cezanın belirlenmesi yönlerinden herhangi bir hata bulunmadığı belirtildi. Bu gerekçelerle yapılan itirazların reddedildiği ve kararların oy birliğiyle onandığı ifade edildi.