Başkan, ‘Benim hediyem’ diyebilir

3 soru 3 cevap: Gürcan Bilgiç

1-Fenerbahçe, Sörloth'u alacak mı? Son duyumlarınız neler?

Sörloth transferi gündemden düştü. 10 gün önce yapılan görüşmelerde hem bonservis hem de oyuncu maliyeti nedeniyle vazgeçtiler. Tedesco'ya sunulan 10 isimlik bir liste var. Profil aynı; sırtı dönük oynayabilen, bağlantı yapabilen, ceza alanı içinde etkili santrfor. Yönetim sürpriz bir isim bulabilir. Sörloth için yaşanılanlardan sonra Başkan Sadettin Saran, "Benim kulübe hediyem" de diyebilir.



2- Mert Günok, Fenerbahçe'ye dönecek mi? Bu mantıklı bir adım mı yoksa vefa mı?

Altyapıdan yetiştiği için özellikle Avrupa listesinde Fenerbahçe'nin elini kolaylaştıracak bir oyuncu. Kulübü, taraftarı biliyor. Lider karakteri de var. Ederson'a da rekabeti hissettirip, performansını her daim diri tutmasını sağlayabilir. Sezon başı Gökhan Sazdağı'nı da altyapı kontenjanı için almak istemişlerdi. Bu nedenle Mert Günok eğer yedekliği kabul edecekse mantıklı bir adım olur.



3- Sadettin Saran'a seçim baskısı var. Seçime gider mi?

Saran konusu karışık. Yönetim olarak devam etmekten yanalar. Ama soruşturma da kendi içinde ciddi öğeler taşıyor. Bu noktada testlerin sonucunun "Hüküm" kıvamına gelmesi lazım. Yoksa Fenerbahçe'nin yine bir kongre ortamına girmemesi gerekir. Bu aşamada "Derin Fenerbahçe" planlarını yapıyor. Ali Koç veya onun döneminden ismi geçenlerin aday olmayacağı, Aziz Yıldırım veya Şekip Mosturoğlu'nun 2027 kongresine kadar devam edeceği sızan bilgiler arasında. Bu arada Başkan Vekili Murat Salar'ın aynı yönetimle devam edeceğini açıklaması da sürpriz olmaz. Çünkü F.Bahçe'de yönetim ve başkan ayrı ayrı seçiliyorlar.