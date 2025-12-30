Basketbol Erkekler Federasyon Kupası’nda eşleşmeler belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki kura çekimine, federasyon yöneticileri ile kupada mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu, fair-play ruhunun ön planda olduğu bir organizasyon olmasını temenni ettiğini dile getirerek, "Yalova'da gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralanan güvenlik güçlerimize acil şifalar diliyorum. Burada mücadele etmeye hak kazanan takımları tebrik ediyor ve bu turnuvanın tüm takımlara hayırlı olmasını temenni ediyorum"

13-14 Ocak 2026 tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının ardından 16-18 Ocak 2026 tarihlerinde Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki Dörtlü Final organizasyonuyla şampiyonun belli olacağı kupada eşleşmeler şöyle oluştu:

Çeyrek final:

Gaziantep Basketbol-Göztepe

Çayırova Belediyesi-OGM Ormanspor

Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler

Darüşşafaka Lassa-Konya Büyükşehir Belediyesi Spor

Dörtlü final:

Gaziantep Basketbol/Göztepe galibi-Darüşşafaka Lassa/Konya Büyükşehir Belediyesi Spor galibi

Çayırova Belediyesi/OGM Ormanspor galibi-Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol/Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler galibi