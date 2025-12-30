Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray’dan 4.5 milyar TL’lik bonservis!
Giriş Tarihi: 30.12.2025 07:54

Galatasaray’dan 4.5 milyar TL’lik bonservis!

Galatasaray, sezon başında yaptığı 133 milyon Euro’luk üç yeni transfer için şimdiye kadar 90 milyon Euro’luk bonservis ödedi.

Sezon başında Victor Osimhen'in tapusunu uzun uğraşlar sonrası Napoli'den alan, Singo ve Uğurcan'ı kadrosuna katan Galatasaray tam 133 milyon Euro (6.7 milyar TL) bonservis ödemeyi göze aldı.

Sarı-kırmızılılar sezonun ilk yarısında yeni transferleri için eski kulüplerine 90 milyon Euro'ya (4.5 milyar TL) yakın ödeme yaptı.

Mart ayında Napoli'ye son taksidi 17.5 milyon Euro şeklinde ödeyecek Galatasaray, Osimhen'in ücretinde ise sponsorlar sayesinde sorun yaşamadı.

21 milyon Euro'nun 6 milyon Euro'sunu imaj hakkı olarak sponsorlar üstlendi.

