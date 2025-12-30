Nwaiwu için son teklif!

Transferde bir numaralı hedefini stoper olarak belirleyen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin hazırladığı listenin başındaki isim, Chibuike Nwaiwu... Bordo-mavililer, uzun süredir 22 yaşındaki savunma oyuncusu için çaba harcıyor. Nijeryalı futbolcunun kulübü Wolfsberger ile temas halinde olan Trabzonspor, pazarlıklarını sürdürürken Avusturya ekibine son teklifini de iletti. Wolfsberger'e bonuslarla birlikte 7 milyon Euro bonservis bedeli öneren Karadeniz ekibi, bu teklifin üzerine çıkmayacaklarını belirterek beklemeye geçti. Nwaiwu bu sezon 16 maçta forma giyerken 1 de gol attı.

TAKIM KİMYASI BOZULMAYACAK

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisindeki yazısında ihtiyaç duyulan takviyelerin yapılacağını belirtti. İşte satır başları: "Doğru planlama, doğru insan kaynağı, doğru futbol aklı... Gençlerin enerjisini, tecrübelilerin yol göstericiliğiyle bir araya getiren bir kadro kurduk. Şu an ortaya çıkan tablo, bu kararın ne kadar yerinde olduğunu kanıtlıyor. Transfere teknik direktörümüz Fatih Tekke ile karar veriyoruz. Takım kimyasını koruyan, rekabeti büyüten hamleleri en doğru şekilde yapma kararlılığındayız."