Şimdi icraat zamanı!

İşte tüm detaylarıyla sarı-lacivertli kulüpte ara transferde yaşanacaklar

Fenerbahçe'nin futbol şubesinden sorumlu yöneticisi Ertan Torunoğulları, Katar ziyaretinden dün döndü. Havalimanında ilk açıklamayı yapan Torunoğulları, "Ayın 24'ünden sonra Avrupa'da tatil başladı. Menajerler ve futbolcuların büyük çoğunluğu tatil için Katar'daydı. Başkan malum nedenlerden gelemeyince ben gittim ve gereken görüşmeleri yaptım. Olumlu da olumsuz da görüşmeler oldu. Şimdi başkan ve futbol direktörümüzle değerlendirmeleri yapıp, transfere hız vereceğiz. Taraftarımız rahat olsun" dedi.

EN-NESYRİ 30 MİLYON EURO'YA SATILACAK

Fenerbahçe'de gözler, kadronun en yüksek bonservis geliri potansiyeline sahip isimlerinden Youssef En-Nesyri'ye çevrildi. Sarı-lacivertliler, Fas Milli Takım forması giyen golcüsünden 25-30 milyon Euro bandında bir bonservis beklentisi içinde. Bu rakamın karşılanması halinde Fenerbahçe, sırtı kaleye dönük oynayabilecek yıdız bir isim için şartları zorlayacak. En-Nesyri'nin satılamaması durumunda ise yönetim, alternatif planlara yönelecek. Romelu Lukaku, bonservisinin daha uygun olması nedeniyle öne çıkıyor. Belçikalı golcünün de transfere sıcak baktığı kulislerde konuşuluyor. Robert Lewandowski ismi de tamamen rafa kaldırılmış değil.