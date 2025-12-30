Bu kez golleri değil pırlanta saati konuşuldu

Yaklaşık 1 ay sonra 41'inci yaş gününü kutlayacak olan dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, bu kez golleri veya rekorlarıyla değil, bir başka nedenle Globe Soccer Awards'ta (Futbolda başarı ödülleri) ilgi odağı oldu. Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Al-Nassr'da forma giyen Portekizli oyuncu, Dubai'de düzenlenen galada, birçok kişiyi hayrete düşüren lüks bir saatle tüm dikkatleri üzerine çekti: Başarılı oyuncu, törene değeri 700 bin Euro'nun (yaklaşık 36 milyon TL) üzerinde olan, beyaz altın ve çerçeveleri ve kayışına kadar tamamen pırlantalarla süslü bir Patek Philippe Nautilus Chronograph saat takarak geldi. Futbolcunun fotoğrafları sosyal medyada hızla yayılırken bu gösterişli saate binlerce yorum yapıldı.



Tarihin en kalabalık Dünya Kupası olacak

FIFA, A Milli Takımımızın da play-off'ları geçerse katılacağı 2026 Dünya Kupası için yapılan bilet başvurularının 150 milyonu aştığını ve tarihin en yüksek başvuru sayısına ulaşıldığını açıkladı. 11 Aralık'ta başlayan satışlarda 200'den fazla ülkeden bilet talebinde bulunulduğu ve doğrulanmış kredi kartı verilerine göre; biletlere gelen başvuru sayısının sunulan koltuk kapasitesinin 30 katından fazla olduğu belirtildi. Ayrıca, bilet başvurularının 1930'dan bu yana düzenlenen 22 Dünya Kupası'ndaki toplam 964 maçın seyirci sayısının 3,4 katı olduğu aktarıldı. Organizasyon, 11 Haziran-19 Temmuz 2026'da ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.



'Rafa Silva kaptanlık verilmediği için mutsuz'

KOCAELİSPOR'UN tecrübeli futbolcusu Tayfur Bingöl, Beşiktaş'tan eski takım arkadaşı Rafa Silva ile ilgili açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki sol kanat, "Mesela Rafa Silva problemi var şu anda. Ben neden mutsuz olduğunu biliyorum. Rafa Silva çok özel bir oyuncu, Quaresma'dan sonra Beşiktaş'a gelen en iyi oyuncu. Benim görüşüm, kaptanlık ve 10 numara verilmediği için" dedi. Tayfur ayrıca, "Rafa Silva'nın en büyük özelliği kaptanlık rolü olması saha içerisinde, 10 numaranın verilmesi. Verilmediği için morali bozuldu. Benim görüşüm bu. Çok iyi bir insan" ifadelerini kullandı.



Vincic dünyanın en iyi 10 hakemi arasına girdi

ULUSLARARASI Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi hakemleri güncel listesini açıkladı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray- Fenerbahçe derbisini yöneten Sloven hakem Slavko Vincic listeye 7. sıradan giriş yaptı. İlk iki sırayı Fransız hakemler Clement Turpin ve François Letexier aldı. 3.'lük Polonyalı Szymon Marciniak'a verildi. Romanya'dan Istvan Kovacs, İngiliz Michael Oliver, Alman Felix Zwayer takip etti.