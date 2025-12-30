Süper Kupa’nın favorisi G.Saray

3 soru 3 cevap: Levent Tüzemen



1-Süper Lig lideri Galatasaray, Süper Kupa'da favori mi? 4'lü finali nasıl görüyorsunuz?

Bir kupa varsa G.Saray her zaman favoridir. Süper Kupa'da da G.Saray, final oynamak istiyor. Kasımpaşa maçında ideale yakın bir kadro ile oynayıp farklı kazandılar. Yunus Akgün'ün dönüşü, hücum zenginliği getirdi. Osimhen yoksa İcardi var! Arjantinli yıldızın 9 gol attığını hatırlatırım. G.Saray'ın hedefi önce final oynamak. Ama Trabzonspor çok zorlu bir rakip olacak. Ben G.Saray-Trabzon maçını erken final olarak görüyorum. Ancak iki yumurtadan biri kırılacak. Diğer yarı finalde F.Bahçe'nin Samsunspor'a oranla şanslı olduğunu düşünüyorum. Bence 10 Ocak'taki finale Galatasaray-Fenerbahçe daha yakın duruyor.



İcardi'nin mektubu müzeye konmalı

2-Mauro İcardi imza atacak mı? Siz daha önce atacağını söylediniz, şu anda durumu nasıl görüyorsunuz?

Mauro İcardi, G.Saray'ın bir fenomeni oldu. İlk 2 şampiyonlukta attığı gollerle ön plana çıktı ve gol krallığı yaşadı. G.Saray taraftarı, İcardi'yi çok seviyor. Özellikle çocukların G.Saraylı olmasında çok büyük payı var. Bir reklam yıldızı gibi, sosyal medyada G.Saray ürünlerini resmen pazarladı, G.Saray'la yaşadığını vurguladı. Gollerinden sonra yaptığı sevinç hareketi ile çocukların sevgilisi haline geldi. Özellikle Hagi'ye yazdığı mektup gönülleri fethetti. Ben yönetimin yerinde olsam, hem İcardi'nin hem de Hagi'nin birbirlerine yazdıkları güzel ifadelerin metnini G.Saray müzesine gelecek nesillere örnek olması için koyarım. Yönetimin, İcardi ile sözleşme uzatacağına inanıyorum.



2 Ocak'ta ilk uçak inebilir!

3-Transfer müjdeleri yakın mı? Acil ihtiyaç hangi bölgeler?

G.Saray, transfer konusunda alınacak oyuncuların isimlerini belirledi. Sağ bek, kanat ve orta sahaya oyuncular alınacak. Şartlar izin verirse savunmaya da bir takviye yapılacak. 2 Ocak'tan itibaren oynamaya hazır bir futbolcunun, Süper Kupa'ya yetiştirilmesi sürpriz olmaz. Forvette Osimhen ve İcardi'nin yanına yeni bir santrfor alınması planlanmıyor. 3. golcü olarak Barış Alper Yılmaz düşünülüyor. Sezonun ilk iki maçında Barış, 2 önemli yıldız golcünün eksikliğinde, G.Saray için gol yollarında ne kadar etkili olduğunu gösterdi.