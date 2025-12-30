Süper Lig kulüplerinden Galata Köprüsü’nde düzenlenecek Filistin eylemi için çağrı

Beşiktaş Kulübü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni yıl, yeni umutlar. İnsanlık için Gazze'yi unutma" paylaşımında bulundu.

Fenerbahçe Kulübü, vatandaşları yürüyüşe davet ederek, "1 Ocak'ta insanlığın tarafında buluşuyor; umuda yürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Kulübünden yapılan paylaşımda ise "Yeni yılın ilk mesajını Galata Köprüsü'nde veriyoruz. Gazze'yi unutma" denildi.

Trabzonspor Kulübünden yapılan görüntülü paylaşımda, "Gazze'yi unutma" etiketi kullanıldı.

Süper Lig'de mücadele eden diğer kulüplerin paylaşımları şu şekilde:

Eyüpspor: Zalimliğe karşı susmuyoruz, Filistin için tek yürek oluyoruz! Sinme, susma, unutma; Filistin'den vazgeçme!

Çaykur Rizespor: Filistin davası, hepimizin ortak davası ve insanlık meselesidir. Çaykur Rizespor Kulübü olarak Filistin'de uzun süredir planlı ve sistematik bir şekilde sürdürülen, masum çocukların ve sivillerin hedef alındığı insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu kapsamda sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde 1 Ocak Perşembe günü saat 8.30'da Galata Köprüsü'nde düzenlenecek olan 'Filistin'e Destek' yürüyüşünü destekliyor; tüm duyarlı vatandaşlarımızı bu anlamlı buluşmaya davet ediyoruz.

Kayserispor: 1 Ocak'ta insanlığın tarafında buluşuyor; umuda yürüyoruz.

Başakşehir: Bir sabah gelecek kardan aydınlık! Yeni yılda ilk mesajımızı Galata Köprüsü'nde veriyoruz. Gazze'yi unutma.

Konyaspor: Filistin halkının her zaman yanındayız. Filistin için, Gazze için, adalet için, insanlık için oradayız! Sinmiyoruz, susmuyoruz, vazgeçmiyoruz!

Kasımpaşa: 1 Ocak'ta insanlığın tarafında buluşuyor; umuda yürüyoruz.

Gaziantep FK: Takvim değişir, acı kalır. İnsanlık için Gazze'yi unutma.

Bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) bir araya gelerek oluşturduğu platform tarafından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, yürüyüşe desteklerini belirtti.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan'ın, Gazze'de 70 binin üzerinde masum insanın ve en az 20 bin çocuğun katledildiği bir soykırımdan bahsedildiğinin altını çizdiği basın toplantısının ardından birçok spor kulübü de yürüyüşe destek çağrısında bulundu.