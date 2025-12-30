Trabzonspor’dan Adem Yeşilyurt hamlesi!

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka, bu sezon ilk 11'de forma giymeye başlar başlamaz transferin gözdesi olan 18 yaşındaki sağ kanat Adem Yeşilyurt için Süper Lig ekibi Trabzonspor'la masaya oturacak.

Adem'e talip olan Trabzonspor yönetiminin transfer görüşmesi için cuma günü İzmir'e geleceği öğrenildi. Yeşil-kırmızılıların Adem için bonservis pazarlığını 5 Milyon Euro'dan açacağı belirtildi.

TRABZONSPOR 1 MİLYON EURO ÖNERDİ

Trabzonspor cephesinin ise 1 milyon Euro civarında bonservis önerdiği iddia edilirken daha önce telefon görüşmesi yapan taraftarlar anlaşma sağlayamamıştı.

PERFORMANSI

Karşıyaka'da altyapıdan çıkarak bu sezon daha önce kısa süreler alan Adem, bahis soruşturmasında 8 as futbolcunun ceza alması sonrasında kulübüyle profesyonel sözleşme imzaladı. Yeşil-kırmızılılarda profesyonel olur olmaz ilk 11'de forma giymeye başlayan genç futbolcu ilk yarının son 5 maçında 1 gol, 2 asistle oynadı.