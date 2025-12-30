Trabzonspor’dan son teklif! Bu rakamın üzerine çıkılmayacak

Transferde bir numaralı hedefini stoper olarak belirleyen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin hazırladığı listenin başındaki isim, Chibuike Nwaiwu... Bordo-mavililer, uzun süredir 22 yaşındaki savunma oyuncusu için çaba harcıyor.

Nijeryalı futbolcunun kulübü Wolfsberger ile temas halinde olan Trabzonspor, pazarlıklarını sürdürürken Avusturya ekibine son teklifini de iletti.

Wolfsberger'e bonuslarla birlikte 7 milyon Euro bonservis bedeli öneren Karadeniz ekibi, bu teklifin üzerine çıkmayacaklarını belirterek beklemeye geçti. Nwaiwu bu sezon 16 maçta forma giyerken 1 de gol attı.