Ugarte için vize çıktı!

Manchester United'da bir türlü istediğini bulamayan ve gözden düşen Manuel Ugarte için ayrılık iddiaları dolaşırken Uruguay basını, oyuncunun G.Saray ile temasta olduğunu iddia etti. 24 yaşındaki orta sahanın, özellikle Muslera ve Torreira ile görüştüğü ve aldığı olumlu görüşlerin ardından G.Saray'a kapılarını açtığı iddia edildi. 2024 yaz döneminde PSG'ye oyuncu için 50 milyon Euro ödeyen Manchester United, kiralık göndermeye sıcak bakmazken G.Saray ise 40 milyon Euro civarındaki bonservis beklentisine uzak duruyor.