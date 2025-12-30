Ya Fransız ya Viking!

Kartal'da golcü transferi gündemin öncelikleri arasında bulunmasa da seçenekler değerlendiriliyor. Tammy Abraham'ın ilk devredeki inişli çıkışlı performansıyla birlikte kendisiyle hem Rusya hem de Suudi Arabistan'dan ciddi şekilde ilgilenen takımlar bulunuyor. Henüz kulübe resmi olarak bir başvuru olmasa da ilerleyen günlerde olası tekliflere hazırlıksız yakalanmak istemeyen siyah-beyazlılar, alternatif isimler üzerinde çalışıyor. Bunlardan ilki İngiltere'den Nottingham Forest forması giyen Arnaud Kalimuendo… 23 yaşındaki oyuncu ile kiralık olarak ilgilenen Beşiktaş'a bu transferde Frankfurt rakip olabilir. Fransız santrfor, yazın 30 milyon Euro bedelle Rennes'ten transfer olduğu Premier Lig ekibinde hiçbir maçta ilk 11'de yer alamadı ve bu nedenle ayrılığa sıcak bakıyor.

YILIN SANTRFORU YAKINDAN İZLENİYOR

Siyah-beyazlılarda scout ekibinin gözlemlediği bir diğer genç golcü ise Djurgardens formasıyla başarılı bir sezon geçiren August Priske. İsveç'te yılın en iyi futbolcusu ödülünü de kazanan 21 yaşındaki oyuncu, gözlemcilerin yakın takibinde. Ancak geride kalan sezonda 28 maçta 19 gol, 2 asistlik performansı Avrupa'dan da birçok takımın iştahını kabartmış durumda.

4.5 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR

Arnaud Kalimuendo, bu sezon 13 maçta 386 dakika süre aldı ve 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi olan Fransız santrfor, 6 kez milli formayı giydi.