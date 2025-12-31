Afrika Uluslar Kupası’nda 3 takım daha son 16’da!

Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu maçları tamamlandı.

Cezayir, Ekvator Ginesi'ni Zineddine Belaid, Fares Chaibi ve Ibrahim Maza'nın golleriyle 3-1 yendi. Ekvator Ginesi'nin golünü Emilio Nsue attı.

Burkina Faso ise Sudan karşısında Lassina Traore ve Arsene Kouassi'nin kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.

Üçte üç yapan Cezayir, 9 puanla grup lideri olarak adını son 16 turuna yazdırdı. Burkina Faso, 6 puanla ikinci sırayı aldı ve üst tura çıktı. Üç puanlı Sudan ise en iyi 4 üçüncü arasına girmeyi garantileyerek son 16 turuna kaldı.