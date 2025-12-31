Bir parça nezaket yoktu

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Necip Uysal, futbol kariyerine nokta koyma kararı aldı. 2004'te altyapısına adım attığı siyahbeyazlı kulüpte 22 yılı geride bırakan deneyimli oyuncu, dün yaptığı açıklama ile aldığı kararı paylaştı: "Hayatımın 22 yılını siyah-beyaz formayla geçirdim. Bu 22 yılda saygıda kusur etmemeye gayret ettim, her zaman elimden gelenin en fazlasını yaptım. Hiçbir zaman o jeneriklere girecek isim olmadım belki ama bu forma sırtımdayken de hiç geri adım atmadım. Gel dendi geldim, oyna dendi oynadım, otur dendi oturdum. 22 yıl boyunca bir gün bile mutsuzluğun kaynağı olmadım. Kalp kırmamaya gayret ettim. Yaşanan ne olursa olsun hep "Önce Beşiktaş" dedim. Haberi sosyal medyada gördüğüm andan itibaren düşünüyorum, hiç pişmanlığım var mı diye. Pişmanlığım yok, kalp kırıklığım var ama o da geçer. Bir parça nezaket, her şeyi toz pembe yapardı oysa ki... Hakkınızı helal edin. Bilin ki bu renkleri çok sevdim."

SON CÜMLE: BÖYLE OLSUN İSTEMEZDİM

"Bu dakikadan sonra istiyorum ki bu konu sessizce kapansın. Bu camiaya, bu kulübe bir zarar gelmesin. Ben, Necip Uysal ve kalbimden dökülen son cümle, müsaadenizle: Sonu böyle olsun istemezdim..."

Sergen Yalçın telefonu açmadı

Futbolu bırakmasının istendiğini de vurgulayan Necip, teknik direktör Sergen Yalçın'ı aradığını aktarırken, "Şartlar ne olursa olsun, iletişimin çok değerli olduğuna inanırım. O yüzden hocamı arayıp onun fikrini almak istedim ama başaramadım. Konuşacak bir kişi bulamadım. Kendi adıma, kulübüm adına üzgünüm" ifadelerini kullandı. Necip'in, Yalçın'ı aradığı ve hocasının, telefonu açmadığı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, sezon sonuna kadar kulübün istediği yerde ve şekilde idman yapacağını, sezon sonunda da şartlar ne olursa olsun kariyerine bu forma altında nokta koyacağını açıkladı.

466 MAÇA ÇIKTI 8 KUPA KALDIRDI!

NECİP Uysal, futbol kariyerine Yıldırım Bosna altyapısında başladı. Ocak 2004'te geldiği Beşiktaş'ta 2009-10 sezonunda A takım formasını ilk kez sırtına geçirdi. Siyah-beyazlılarda 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 de Süper Kupa olmak üzere 8 kez zafer yaşadı. 466 karşılaşmaya çıkarken 6 gol, 19 asist üretti. 83 kez sarı kart görürken yalnızca 3 defa direkt kırmızı kartla cezalandırıldı. Necip, sakatlığı nedeniyle kariyerinde 192 maç kaçırdı.