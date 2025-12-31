Değerlerine değer kattılar

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, "4 futbolcumuza ciddi teklifler var" dediği, teknik direktör Fatih Tekke'nin, "Bu oyuncularımızın toplam değeri 60 milyon Euro'yu buluyor" diyerek söz ettiği tekliflerin detayları ortaya çıktı.

ARSENİY BATAGOV

İki sezon önce FC Zorya kulübünden 2 milyon dolar bonservisle alınan 23 yaşındaki Batagov için hem Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica hem de henüz ismi açıklanmayan bir İngiliz kulübünden biri 20 milyon, diğeri 22 milyon Euro olan iki farklı teklif geldi. Yönetim ret cevabı verse de fiyatın atması halinde değerlendirme yapılacak.

CHRİST İNAO OULAİ

Ağustos ayında Bastia'dan alınan 19 yaşındaki Oulai için hem Lille kulübünün hem de Atalanta'nın ilgisi var. Bu tekliflerden birinin farklı bonuslar da içeren toplamda 30 milyon Euro'yu bulan bir teklif olduğu ortaya çıktı. Teknik ekip, yarım sezonda değerini 5.5 milyon Euro'dan bu seviyelere çıkaran oyuncunun daha fazla edeceğini düşünüyor.

FELİPE AUGUSTO

Sezon başında Cercle Brugge kulübünden 5 milyon Euro'ya alınan 21 yaşındaki Augusto'ya Arap kulüplerinin ilgisi büyük. Bir Arap ekibinden 9 milyon Euro, ardından ise 3 milyon bonus artı 9 milyon Euro olan iki farklı teklif geldi. Yönetim rakamın artmasını bekliyor.