Değişim çok istikrar yok

Süper Lig takımlarına teknik direktör dayanmıyor. 2025 yılında 17 kulüp, geçici isimler hariç 31 çalıştırıcıyla yol ayrımına gitti. Bunların 23'ü yerli, sadece 8'inin yabancı olması dikkat çekti. 2025-26'da ligin ilk yarısında takımlar 16 hocaya veda ederken son 2 sezondaki değişim egale edildi. Gidenlerin yüzde 51'ine ilk devrede 'güle güle' dendi. Gaziantep FK, Antalya, Gençlerbirliği ve Karagümrük 2'şer çalıştırıcının biletini keserek başı çekti. Teknik direktörlerin sürelerine bakıldığında G.Birliği'nde 37 günde ayrılan Volkan Demirel, en kısa çalışan isim oldu.

ÜÇ LİGE BİRDEN 4 KAT FARK ATTIK

Ligde görevinde 1 yılı aşan sadece 3 isim bulunuyor. G.Saray'da son 3 sezonun şampiyonu Okan Buruk (3 yıl 5 ay), Göztepe'den Stanimir Stoilov (2 yıl 1 ay) ve Samsunspor'dan Thomas Reis (1 yıl 5 ay). İstikrarsızlık konusunda Avrupa'da bize yaklaşabilen yok. Süper Lig; 5 büyük lig arasında 16 ayrılıkla ilk sırada. Türkiye; Almanya Bundesliga (5), İngiltere Premier Lig (4), İspanya La Liga (4), İtalya Serie A (4) ve Fransa Ligue 1'i (2) tek başına geride bıraktı.



SÜPER LİG'DE HOCA SİRKÜLASYONU

GİDEN.................... TAKIM

Onur Can............... Karagümrük

Erol Bulut............... Antalyaspor

Burak Yılmaz......... Gaziantep

V.Demirel............... G.Birliği

S.Arveladze............ Kasımpaşa

İlhan Palut............. Ç.Rizespor

Recep Uçar............. Konyaspor

Marcel Licka.......... Karagümrük

Hüseyin Eroğlu...... G.Birliği

E.Belözoğlu........... Antalya

M.Gisdol................ Kayseri

Selçuk Şahin.......... Eyüp

Çağdaş Atan.......... Başakşehir

J.Mourinho............ F.Bahçe

Solskjaer................ Beşiktaş

İsmet Taşdemir...... Gaziantep FK