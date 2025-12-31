Ertuğrul Doğan’dan yeni yıl mesajı: "Her zorluk, bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın yaptığı yazılı açıklamada, 2026 rotasının emek, sabır ve doğru planlama üzerine kurulacağını ifade etti.

Doğan, yeni yıl mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Trabzonspor Ailesi, Bir yılı daha geride bırakırken; inançla, sabırla ve ortak hayallerle yeni bir yıla adım atıyoruz. Geride kalan süreçte karşılaştığımız her zorluk, bizi birbirimize daha da yakınlaştırdı; Trabzonspor'un yalnızca bir spor kulübü değil, aynı duyguda buluşan büyük bir aile olduğunu bir kez daha gösterdi. Şehrimizin gücünü ve taraftarımızın desteğini her an yanımızda hissederek; kulübümüzün geleceğini daha sağlam temeller üzerine inşa etmek için kararlılıkla çalıştık. Attığımız her adımda emeğe, sürekliliğe ve doğru planlamaya inanarak yol aldık. Yeni yılda da bu anlayışla, kulübümüzü hak ettiği yarınlara taşımak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz. Yeni yılın; sağlık, huzur ve umut getirmesini diliyoruz. Ancak umut ederken, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan acılara da gözlerimizi kapatmıyoruz. Filistin'de süregelen insanlık dramının sona ermesi, masumların artık zarar görmemesi en büyük temennimizdir. Barışın, merhametin ve vicdanın egemen olduğu bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu duygularla; camiamız başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve dayanışma dolu bir yıl diliyorum. Yeni yılınız kutlu olsun."