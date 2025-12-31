Filistin için omuz omuza Galata’ya

G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Milli İrade Platformu tarafından İsrail'in Filistin'deki katliamına "dur" demek için yarın saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüş için çağrıda bulundu. Sarıkırmızılı kulübün sosyal medya hesabından videolu mesaj yayımlayan Özbek, "Gazze'de yaşananlar, insanlığın bir vicdan sınavıdır. Bu sessizliğe alışmayacağız. Zulme karşı omuz omuza, insanlık için aynı safta buluşuyoruz. 1 Ocak sabahı, Galata Köprüsü'nde mazlumun sesi olmak için oradayız" dedi.

UNUTMUYORUZ!

Bordo-mavili kulübün sosyal medyasından da Doğan, "Ateşkes dediler ama Gazze'de sabahlar hâlâ bombalarla doğuyor. Bu bir yürüyüş değil, bu bir duruş. Trabzonspor camiası olarak zulmün karşısında, mazlumun yanındayız. Tüm camiamızı, taraftarlarımızı, 1 Ocak sabahı saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde buluşmaya çağırıyorum. Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" ifadelerini kullandı.