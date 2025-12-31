Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 31.12.2025 15:19

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da çalışmalar sürdü.

AA
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, üçe üç hücum organizasyonlarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, 2 Ocak Cuma günü saat 17.00'deki idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

