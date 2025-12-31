Gurbette son son Umut!

Eyüp Aydın'ı Samsunspor'a kiralayan Galatasaray, 4 sezondur kadrosunda yer alan Yusuf Demir'in sözleşmesini feshetme kararı aldı. Gökdeniz Gürpüz'ü Türkiye Kupası'nda oynatan sarı-kırmızılılar, gelecek vadeden gurbetçilerle ilgilenmeye devam ediyor. Can Armando Güner'in 18 yaşına girmesini bekleyen Galatasaray, 21 yaşındaki Umut Tohumcu için düğmeye bastı. Hoffenheim'da forma giyen Umut, 8 numara pozisyonunda görev yapıyor. U21'e kadar alt yaş kategorilerinde Almanya için oynayan Türk pasaportlu yıldız adayı, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Sarıkırmızılılar, zorunlu olmayan satın alma formülüyle Umut'u kiralamaya hazırlanıyor.



ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARINA GELDİ

Umut Tohumcu, çocukluk aşkı Galatasaray'a gelmeye hazır durumda. 2004 doğumlu oyuncu, geçen sezon şampiyonluk kutlamalarında RAMS Park'ta yerini almıştı.

HOLSTEİN KİEL İSTİYOR

Umut Tohumcu ile Bundesliga 2 ekibi Holstein Kiel de ilgileniyor. Genç oyuncu için Alman ekibi satın alma teklifi sundu...

ENERJİ BULACAK!

2025'te Kemerburgaz'a taşınan Galatasaray, 2026 için enerji projesi hazırladı. Yenilenebilir enerji konusunda somut adımlar atmaya hazırlanan sarıkırmızılı kulüp, Galatasaray Enerji A.Ş. adı altında 300 megavatt enerji üretmeyi ve 30 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor.

G.SARAY'DAN ÜNLÜ İSİMLERE İFTİRA DAVASI

G.Saray Yönetimi, dün resmi sitesinden yaptığı açıklama ile "sistematik karalama ve iftira" yürüttükleri gerekçesi ile aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı kişilere dava açıldığını duyurdu. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, adil yargıyı etkileme ve suç işlemek amacı ile örgüt kurmak" kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar gerekçe gösterilerek bir bölümü anonim olan hesapların yanı sıra dava açılan isimlerden bazıları şöyle: Ümit Özat, Fatih Portakal, Gökhan Özoğuz, Sarp Akkaya, Lube Ayar, Murat Şeker.

OKAN BURUK'TAN METEHAN'A ZİYARET

TUTUKLU olarak yargılanan Metehan Baltacı'yı, teknik direktör Okan Buruk cezaevinde ziyaret etti ve moral verdi. 23 yaşındaki oyuncunun 5 kilo verdiği öğrenilirken özel isteği ile sigara içilmeyen koğuşa alındığı öğrenildi. Ayrıca oyuncunun maçları takip etmek için TV bağlantısı talebi oldu.