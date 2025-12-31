Haber hattı

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si İngiltere'de gündem oldu

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig hedefine sağlam adımlarla yürüyor. Championship'te son olarak Middlesbrough'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Hull City'nin başarısı Ada basınında geniş yankı buldu. Ülkenin en büyük spor platformlarından TalkSport ve Sky Sports, kulüp başkanı Acun Ilıcalı ile canlı bağlantılar gerçekleştirerek bu başarıyı gündemlerine taşıdı. Puanını 41'e yükselten ve ligde 4. sırada olan Hull'u çok sevdiğini ve yatırım yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Ilıcalı, şu ana kadar kulübün başarısı için cebinden yaklaşık 100 milyon sterlin harcadığını açıklamıştı.

West Ham United'da en güçlü aday Slaven Bilic

Bir dönem Beşiktaş'ta görev yapan ve son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Fateh'i çalıştıran Slaven Bilic'in yeniden Avrupa'ya dönebileceği konuşulmaya başlandı. Premier Lig'de alınan kötü sonuçlar sonrası puan tablosunda alt sıralarda kalan ve teknik direktörü Nuno Espirito Santo ile yollarını ayırmaya hazırlanan West Ham United'ın, takımın başına eski hocası Slaven Bilic'i getirebileceği iddia edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Doğu Londra ekibinde Santo'nun yerine geçebilecek adaylar arasında Bilic'in öne çıktığı kaydedildi. West Bromwich Albion'dan ayrıldığından bu yana Premier Lig'den uzak kalan Hırvat teknik adamın da gelecek olası bir teklife sıcak baktığı kaydedildi.

Trabzonsporlu Sikan Kasımpaşa yolcusu

Bordo-mavililerin geçen sezonun devre arasında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'ten 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Danylo Sikan, Kasımpaşa'ya gitmek üzere... Trabzonspor kulübü, lacivert-beyazlılarla bu transferin kiralık gerçekleşmesi için anlaşmaya vardı. Performansıyla Fırtına'da bekleneni veremeyen ve eleştirilerin odağında olan 24 yaşındaki forvetin, 6 aylığına kiralanmasına yönetim onay verildi. Bu iş birliği Sikan'a iletildi ve oyuncunun kararı bekleniyor. Tecrübeli hücum oyuncusu, Trabzonspor'da bu sezon 15 maçta 417 dakika süre alırken 2 gol, 1 asistle etkisiz kaldı.

Konyaspor yeni yıla hızlı girecek: 4 transfer birden

Süper Lig'in ilk devresini 17 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Konyaspor, 2 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer dönemine hızlı giriş yapacak. Çağdaş Atan yönetimindeki yeşil-beyazlı ekip, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, Trabzonsporlu sol bek Arif Boşluk, Başakşehir'den Deniz Türüç ve Viking takımından Norveçli on numara Sander Svendsen ile prensipte anlaştı. 4 futbolcunun, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte resmi sözleşmeyi imzalayarak hemen takıma katılması bekleniyor. Konya'da takviyelerin bunlarla tamamlanmayacağı eksik bölgeler için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Bayern, Sacha Boey'in ocakta ayrılmasını istiyor

Bayern Münih, Galatasaray'dan 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Sacha Boey'in devre arasında takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Alman basınında yer alan habere göre; 25 yaşındaki sağ bek ile Crystal Palace ciddi şekilde ilgileniyor. İngiliz ekibinin, Alman devi ile yakın zamanda temasa geçerek transfer için düğmeye basacağı ifade edildi. Ayrıca çıkan haberlerde Galatasaray Kulübü'nün de eski oyuncusunu yeniden renklerine bağlamayı düşündüğü kaydedildi.