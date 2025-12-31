Nkunku gelirse aşk bitebilir!

Christopher Nkunku'nun hafta sonunda Verona ağlarına gönderdiği iki gol Milan'a yetmedi. İtalyan ekibi, buna rağmen Fransız golcüsü için gelen tekliflere açık. 28 yaşındaki hücum oyuncusunun en büyük taliplisi Fenerbahçe… İtalyan basını da Nkunku'nun Süper Lig'den aldığı teklifi gündemden düşürmüyor. La Gazzetta dello Sport dün manşetini bu habere ayırdı. En dikkat çeken bölüm; Nkunku'nun, Milan'da kalmak istemesinin yanında ayrılığı halinde ihtiyaç duyulan golcü transferinde geçen isimler oldu.

37 MİLYON EURO'YU KARŞILAYACAK!

Angers'in yeteneği Sidiki Cherif'ten, Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro İcardi'ye, İnzaghi'nin Al-Hilal'inde forma giyen Darwin Nunez'e ve Crystal Palace'tan Jean Philippe-Mateta'ya kadar pek çok ismin Milan'ın listesinde olduğu belirtildi. Tüm oyuncuların artıları ve eksilerine göre karar verileceği haberde yer aldı. Gazete ayrıca Fenerbahçe'nin, Milan'a resmi teklifi yaptığını, İtalyan ekibinin Nkunku için ödediği 37 milyon Euro bonservis ve yaptığı harcamaları karşılayacak bir teklif sunduğunu yazdı.



ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ

Tedesco, Leipzig'de birlikte çalıştığı eski öğrencisi Nkunku'yu arayıp 'Sana ihtiyacım var' dedi, transfer sürecini hızlandırdı

Musaba transferini 2 Ocak'ta resmiyete dökmeye hazırlanan Fenerbahçe, Nkunku'yu bitirerek bombaları arka arkaya patlatmak istiyor. Oyuncunun, Milan'da devam etmek istediği konuşulurken, Tedesco'nun hamlesi dengeleri değiştirdi. Leipzig'de birlikte çalıştığı öğrencisini bizzat arayan Fenerbahçe'nin hocası "Sana ihtiyacım var" dedi. Bu sezon Milan'da istediği süreleri bulamayan ve Dünya Kupası öncesi Fransa Milli Takımı'na davet almak isteyen 28 yaşındaki futbolcu, İtalyan çalıştırıcının planları ve projelerinden etkilendi.

GOL KRALI OLMUŞTU

DOMENİCO Tedesco, Nkunku ile daha önce Leipzig'de birlikte çalışmış, golcü futbolcu, İtalyan hocasıyla 38 maçta 27 gol-14 asistlik performans ortaya koymuştu. Fransız yıldız, 2022-23 sezonunda Bundesliga'da 16 golle gol kralı oldu. İkili arasındaki bu güçlü bağ, Fenerbahçe cephesinde transferin en önemli kozlarından biri olarak görülüyor.