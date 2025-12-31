Ofsayt kuralı değişiyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dubai'de düzenlenen Dünya Spor Zirvesi'nde, 2026 Dünya Kupası öncesinde ofsayt kuralının değişebileceğini söyledi.
Ayrıca Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger'in gündeme getirdiği önerinin ilk kez ciddi biçimde ele alındığını aktardı. Değişikliğe göre, hücum oyuncusu ancak savunma oyuncusunun tamamen önünde yer alması durumunda ofsayt pozisyonunda sayılacak.
Mevcut uygulamada ise hücumcunun vücudunun herhangi bir bölümünün savunma hattını geçmesi ofsayt kararı için yeterli oluyor. Söz konusu düzenlemenin, futbolda oyun akışını hızlandırmak ve hücumu teşvik etmeyi hedeflediği belirtiliyor.