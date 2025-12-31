Orta sahaya Hicham hamlesi

Beşiktaş, Salih Özcan konusundan bağımsız Fransa'dan Hicham Boudaoui ile de ilgileniyor. Nice forması giyen Cezayirli orta saha için görüşmelerde bulunan Beşiktaş, yanıt bekliyor. 26 yaşındaki orta saha için opsiyonlu kiralama seçeneği düşüncesinde olan siyahbeyazlılar, teknik ekibin de onay verdiği oyuncu için çalışmalara başladı. 2019'dan bu yana Nice forması giyen futbolcunun sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Boudaoui bu sezon 17 maçta 1 gol, 2 asist katkısı verirken 1112 dakika süre buldu.

DEMİR GİBİ DÖNECEK!

Siyah-beyazlılar, Demir Ege Tıknaz için devre arasında gelecek kiralık tekliflere olumlu bakılıyor. Oyuncu daha çok süre almak isterken Beşiktaş da 21 yaşındaki futbolcunun düzenli sahaya çıkmasından yana. Bu sezon 16 maçta 623 dakika süre bulan Ege Tıknaz da 6 aylık ayrılığa sıcak durumda.

KARTAL KAYRA KENDİNİ KURTARDI

BEŞIKTAŞ, bundan yaklaşık iki hafta önce Kasımpaşa'dan Kartal Kayra Yılmaz için kiralama teklifi aldı. Bu teklifin üzerine "Olur" yanıtı veren siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki orta sahanın ligde Rizespor, kupada ise Fenerbahçe maçında sergilediği performans sonrası Kasımpaşa'ya kiralamaktan vazgeçti.

UDUOKHAİ BEĞENMEDİ

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği stoper Felix Uduokhai'ye ilk teklif Bundesliga ekibi Mainz'dan geldi. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunan Alman ekibinin ligde son sırada bulunması nedeniyle Uduokhai'nin daha iyi seçenek beklediği aktarıldı.